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Правовой комитет ВР в понедельник рассмотрит проект бюджета-2020

Новости » Политика     09.11.2019 - 18:47
Правовой комитет ВР в понедельник рассмотрит проект бюджета-2020
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На следующей пленарной неделе профильные комитеты рассмотрят внесенный правительством ко второму чтению проект бюджета-2020

На следующей пленарной неделе профильные комитеты парламента рассмотрят внесенный правительством ко второму чтению проект бюджета-2020, чтобы подготовить документ к рассмотрению в сессионном зале. Об этом говорится в повестке дня заседания комитета по вопросам правовой политики, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 11 ноября проект госбюджета на следующий год сначала рассмотрят в правовом комитете парламента.

"Законопроект, по разработке которого комитет не является главным: проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год", - говорится в сообщении

Заседание комитета запланировано на 15:00. Согласно календарному плану рассмотрения проекта бюджетный комитет должен провести заседание около 14 ноября.

"Рассмотрение комитетом по вопросам бюджета подготовленного ко второму чтению проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и подготовка заключения по учету в этом законопроекте Бюджетных выводов Верховной рады - 04.11.2019 г.-14.11.2019 г.", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября Кабинет министров Украины представил подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете-2020.

18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Примечательно, что в бюджете-2020 заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли.

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