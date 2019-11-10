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На наступному тижні Рада розгляне законопроект про ринок землі

Новини » Політика     10.11.2019 - 13:04
На наступному тижні Рада розгляне законопроект про ринок землі
Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

Також буде розглянуто проект держбюджету на 2020 рік

Наступного пленарного тижня Верховна рада України розгляне законопроект про ринок землі, а також проект державного бюджету на 2020 рік. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Законопроекти розглянуть у вівторок і в четвер.

"На наступному пленарному тижні на вівторок в порядку денному ринок землі. У четвер буде розглядатися Держбюджет", - повідомив Арахамія.

Раніше РБК-Україна писало, що Світовий банк висловлює підтримку запланованого керівництвом України відкриття ринку землі. У свою чергу, в керівництві Європейського банку реконструкції та розвитку заявили, що швидке впровадження земельної реформи в Україні може спричинити за собою незворотні помилки.

Нагадаємо, 11 листопада проект держбюджету на наступний рік спочатку розглянуть у правовому комітеті парламенту.

Крім цього, повідомлялося, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що може очолити партію. За його словами, він є єдиним кандидатом на посаду голови партії.

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