Славутич залишився без світла через ранкову атаку Росії

Місто Славутич у Київській області 25 березня залишилося без електропостачання внаслідок ранкової атаки РФ. Без світла опинилися близько 21 тисячі жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"Ворог знову намагається послабити нас, цілеспрямовано б’є по енергетиці та звичайному життю людей. Російські злочинці воюють проти самого життя", - повідомив Калашник.

За його словами, після ранкової атаки місто тимчасово залишилося без централізованого електропостачання, без світла залишилися майже 21 тисяча жителів

Наразі енергетики вже працюють над відновленням світла.

Критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені, соціальні заклади функціонують за рахунок генераторів.

Водночас зв’язок та інтернет залишаються доступними, а пункти незламності відкриті та готові приймати мешканців.

Попри атаку, у місті продовжують працювати над стабілізацією ситуації та допомогою людям.