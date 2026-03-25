Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування

Голова Одеської обласної адміністрації повідомив, що внаслідок вечірнього удару ворожого дрона на півдні регіону пошкоджено житловий будинок, є постраждала і, ймовірно, ще одна людина під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави Одеської ОВА Олега Кіпера в мережі Telegram.

Атака і наслідки

Увечері 24 березня російський безпілотник завдав удару по житловому будинку на півдні Одещини, спричинивши велику пожежу. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна жінка, а під завалами може перебувати ще одна людина.

Крім того, пошкоджень зазнали шість сусідніх приватних будинків, що підтверджує масштаб руйнувань і загрозу для мирного населення.

Дії екстрених служб

На місці події працюють усі екстрені служби. Тривають пошуково-рятувальні роботи, спрямовані на виявлення постраждалих та ліквідацію наслідків пожежі.

Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочинний акт Росії проти мирних жителів півдня Одещини, збираючи докази для подальших розслідувань.

Контекст ситуації

Атака із застосуванням безпілотного літального апарату стала черговим прикладом цілеспрямованого терору російських окупантів, що триває на території регіону. Місцева влада закликає зберігати пильність і дотримуватися заходів безпеки.