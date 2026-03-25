ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування

03:26 25.03.2026 Ср
2 хв
РФ продовжує цілеспрямовано бити по житлових районах мирних українських міст
aimg Никончук Анастасія
Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування Фото: ДСНС (GettyImages)

Голова Одеської обласної адміністрації повідомив, що внаслідок вечірнього удару ворожого дрона на півдні регіону пошкоджено житловий будинок, є постраждала і, ймовірно, ще одна людина під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави Одеської ОВА Олега Кіпера в мережі Telegram.

Читайте також: Денна атака росіян залишила без світла частину Тернопільської області

Атака і наслідки

Увечері 24 березня російський безпілотник завдав удару по житловому будинку на півдні Одещини, спричинивши велику пожежу. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна жінка, а під завалами може перебувати ще одна людина.

Крім того, пошкоджень зазнали шість сусідніх приватних будинків, що підтверджує масштаб руйнувань і загрозу для мирного населення.

Дії екстрених служб

На місці події працюють усі екстрені служби. Тривають пошуково-рятувальні роботи, спрямовані на виявлення постраждалих та ліквідацію наслідків пожежі.

Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочинний акт Росії проти мирних жителів півдня Одещини, збираючи докази для подальших розслідувань.

Контекст ситуації

Атака із застосуванням безпілотного літального апарату стала черговим прикладом цілеспрямованого терору російських окупантів, що триває на території регіону. Місцева влада закликає зберігати пильність і дотримуватися заходів безпеки.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що фахівці ЮНЕСКО прибудуть до Львова для документування руйнувань, спричинених російським ударом по об'єкту культурної спадщини.

Зазначимо, що у вівторок, 24 березня, російські війська здійснили масовану атаку дронами по Вінниці, внаслідок якої один чоловік загинув, а ще 11 осіб дістали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Війна в Україні
Новини
