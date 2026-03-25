Дрони атакували з шести напрямків, є влучання: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 25 березня Росія атакувала Україну 147 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

За даними військових, з 19:00 24 березня росіяни атакували 147 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Обстріли України

Наадаємо, вночі 25 березня російські війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на критичну інфраструктуру України. Під ударом опинився енергетичний об'єкт у Чернігівському районі.

У результаті без світла залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Також внаслідок вечірнього удару ворожого дрона на півдні Одещини пошкоджено житловий будинок, є постраждала і, ймовірно, ще одна людина під завалами.

Окрім того, російські окупанти з 23 березня до вечора 24 березня атакували Україну безпілотниками. Також минулої ночі ворог використовував для удару по Україні ракети.

За інформацією Повітряних сил, з вечора 23 березня окупанти запустили по Україні майже 1000 ударних безпілотників.

Під час денної атаки ворог вдарив по мирних містах у західній частині України. У Львові були "прильоти" по житлових будинках. При цьому в Івано-Франківську росіяни обстріляли центр, пошкоджено два пологові будинки.

Українським захисникам з 9 ранку 24 червня вдалося збити 541 російський безпілотник.