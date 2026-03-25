Славутич остался без света из-за утренней атаки России

Город Славутич в Киевской области 25 марта остался без электроснабжения в результате утренней атаки РФ. Без света оказались около 21 тысячи жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

"Враг снова пытается ослабить нас, целенаправленно бьет по энергетике и обычной жизни людей. Российские преступники воюют против самой жизни", - сообщил Калашник.

Сейчас энергетики уже работают над восстановлением света.

Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Тепло- и водоснабжение обеспечены, социальные учреждения функционируют за счет генераторов.

В то же время связь и интернет остаются доступными, а пункты несокрушимости открыты и готовы принимать жителей.

Несмотря на атаку, в городе продолжают работать над стабилизацией ситуации и помощью людям.