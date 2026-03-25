Славутич остался без света из-за утренней атаки России
Город Славутич в Киевской области 25 марта остался без электроснабжения в результате утренней атаки РФ. Без света оказались около 21 тысячи жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.
"Враг снова пытается ослабить нас, целенаправленно бьет по энергетике и обычной жизни людей. Российские преступники воюют против самой жизни", - сообщил Калашник.
Сейчас энергетики уже работают над восстановлением света.
Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Тепло- и водоснабжение обеспечены, социальные учреждения функционируют за счет генераторов.
В то же время связь и интернет остаются доступными, а пункты несокрушимости открыты и готовы принимать жителей.
Несмотря на атаку, в городе продолжают работать над стабилизацией ситуации и помощью людям.
Обстрел Украины
Сегодня ночью и утром в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". Сообщалось о взрывах в Полтавской, Одесской и других областях.
В Чернигове и районе в результате вражеской атаки без электроснабжения остались около 150 тысяч абонентов. Ударом поврежден энергетический объект.
На юге Одесской области российский дрон попал в жилой дом и разрушил его. В результате атаки погибла 87-летняя женщина, еще одна получила ранения, сообщили в ОВА.
По данным Воздушных сил, в целом Россия атаковала Украину 147 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.