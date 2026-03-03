ua en ru
"Скоро всі побачать": Трамп обіцяє помститися за удар по посольству США в Ер-Ріяді

Вівторок 03 березня 2026 10:20
"Скоро всі побачать": Трамп обіцяє помститися за удар по посольству США в Ер-Ріяді Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "відповідь" за атаку на американське посольство в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондентки Fox News у соцмережі Х.

Читайте також: Венс назвав ключову мету ударів США по Ірану

За її словами, після атаки вона поспілкувалася з главою Білого дому. Трамп заявив, що "скоро всі побачать, якою буде відповідь на напад на посольство США в Ер-Ріяді та вбивство американських військовослужбовців під час протистояння з Іраном".

"Він (Трамп - ред.) також сказав мені, що не вважає, що присутність військових на місцях буде необхідною, - повідомила журналістка.

У Міністерстві оборони Саудівської Аравії повідомили, що внаслідок влучання двох безпілотників на території диппредставництва виникла невелика пожежа. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Після інциденту посольство США закликало своїх громадян залишатися в укриттях у містах Джидда, Ер-Ріяд і Дахран. Американцям також рекомендували утриматися від необов’язкових поїздок до військових об’єктів у регіоні.

Що передувало

Нагадаємо, про атаку Ірану на посольство США в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді РБК-Україна повідомляло раніше.

Також вчора, 2 березня, під атакою опинилося посольство США в Кувейті. Після серії іранських ударів над будівлею дипмісії здійнявся стовп чорного диму.

Перед цим Іран завдавав ударів по американських військових об’єктах у низці країн Близького Сходу.

