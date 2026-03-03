"Скоро всі побачать": Трамп обіцяє помститися за удар по посольству США в Ер-Ріяді
Президент США Дональд Трамп пообіцяв "відповідь" за атаку на американське посольство в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондентки Fox News у соцмережі Х.
За її словами, після атаки вона поспілкувалася з главою Білого дому. Трамп заявив, що "скоро всі побачать, якою буде відповідь на напад на посольство США в Ер-Ріяді та вбивство американських військовослужбовців під час протистояння з Іраном".
"Він (Трамп - ред.) також сказав мені, що не вважає, що присутність військових на місцях буде необхідною, - повідомила журналістка.
У Міністерстві оборони Саудівської Аравії повідомили, що внаслідок влучання двох безпілотників на території диппредставництва виникла невелика пожежа. Будівля зазнала незначних пошкоджень.
Після інциденту посольство США закликало своїх громадян залишатися в укриттях у містах Джидда, Ер-Ріяд і Дахран. Американцям також рекомендували утриматися від необов’язкових поїздок до військових об’єктів у регіоні.
Що передувало
Нагадаємо, про атаку Ірану на посольство США в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді РБК-Україна повідомляло раніше.
Також вчора, 2 березня, під атакою опинилося посольство США в Кувейті. Після серії іранських ударів над будівлею дипмісії здійнявся стовп чорного диму.
Перед цим Іран завдавав ударів по американських військових об’єктах у низці країн Близького Сходу.