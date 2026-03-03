ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Венс назвав ключову мету ударів США по Ірану

Вівторок 03 березня 2026 09:24
UA EN RU
Венс назвав ключову мету ударів США по Ірану Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Головне завдання Сполучених Штатів щодо Ірану полягає в тому, щоб Тегеран ніколи не зміг володіти ядерною зброєю.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: Іран на переговорах хвалився, що може створити 11 ядерних бомб, - Віткофф

"Президент (США Дональд Трамп – ред.) хоче не просто захистити країну від іранської ядерної зброї протягом перших трьох-чотирьох років свого другого терміну – він хоче переконатися, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю, а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму", - пояснив Венс.

Він також наголосив, що іранські ядерні об’єкти створювалися не лише для мирного збагачення урану, як це заявляє влада в Тегерані, а й із метою розробки ядерного озброєння. Водночас віцепрезидент підкреслив, що про тривалу військову операцію не йдеться:

"Трамп не дозволить країні вплутатися в багаторічний конфлікт... ми не збираємося втягуватися в проблеми, які у нас були з Іраком і Афганістаном", - додав він.

Нагадаємо, що 28 лютого 2026 року Ізраїль і США нанесли серію ударів по Ірану. Майже через добу після операції Дональд Трамп сказав, що причиною його рішення став провал останніх переговорів щодо нової ядерної угоди.

Станом на 3 березня бойові дії тривають. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, що США ще не почали сильно бити і велика хвиля атак настане незабаром.

Тим часом джерела CNN кажуть, що США готуються до посилення атак по Ірану в найближчі 24 години. За оцінками Вашингтона, оборона Ірану ослабла, тому тепер можна переходити до наступного етапу - знищення ракетного виробництва, дронів і військово-морського флоту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джей Ді Венс Іран
Новини
Україна отримала перший транш від МВФ: на що спрямують кошти
Україна отримала перший транш від МВФ: на що спрямують кошти
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою