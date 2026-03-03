ua en ru
"Скоро все увидят": Трамп обещает отомстить за удар по посольству США в Эр-Рияде

Вторник 03 марта 2026 10:20
UA EN RU
"Скоро все увидят": Трамп обещает отомстить за удар по посольству США в Эр-Рияде Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп пообещал "ответ" за атаку на американское посольство в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Fox News в соцсети Х.

Читайте также: Вэнс назвал ключевую цель ударов США по Ирану

По ее словам, после атаки она пообщалась с главой Белого дома. Трамп заявил, что "скоро все увидят, каким будет ответ на нападение на посольство США в Эр-Рияде и убийство американских военнослужащих во время противостояния с Ираном".

"Он (Трамп - ред.) также сказал мне, что не считает, что присутствие военных на местах будет необходимым, - сообщила журналистка.

В Министерстве обороны Саудовской Аравии сообщили, что в результате попадания двух беспилотников на территории диппредставительства возник небольшой пожар. Здание получило незначительные повреждения.

После инцидента посольство США призвало своих граждан оставаться в укрытиях в городах Джидда, Эр-Рияд и Дахран. Американцам также рекомендовали воздержаться от необязательных поездок к военным объектам в регионе.

Что предшествовало

Напомним, об атаке Ирана на посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде РБК-Украина сообщало ранее.

Также вчера, 2 марта, под атакой оказалось посольство США в Кувейте. После серии иранских ударов над зданием дипмиссии поднялся столб черного дыма.

Перед этим Иран наносил удары по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока.

