"Скоро будуть на дні": Трамп повідомив про розгром іранського флоту

Знищення іранських кораблів

За словами американського лідера, в результаті операції було потоплено дев'ять іранських військових суден. Деякі з них він охарактеризував як "відносно великі та важливі".

Трамп підкреслив, що американські сили продовжують переслідувати залишки флоту.

"Вони скоро також плаватимуть на дні моря!" - наголосив президент США.

Удар по штаб-квартирі

Окрім втрат на воді, іранська сторона зазнала серйозних руйнувань берегової інфраструктури. В ході окремої атаки було практично повністю знищено штаб-квартиру Військово-морських сил Ірану.

"Крім цього, їхній флот почувається дуже добре!", - додав Трамп у притаманній йому манері, наголошуючи на масштабні втрати техніки та центрів управління,