"Скоро будуть на дні": Трамп повідомив про розгром іранського флоту

Сполучені Штати завдали масштабного удару по військово-морському флоту Ірану, знищивши дев'ять кораблів та уразивши штаб-квартиру командування.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Truth Social.
За словами американського лідера, в результаті операції було потоплено дев'ять іранських військових суден. Деякі з них він охарактеризував як "відносно великі та важливі".
Трамп підкреслив, що американські сили продовжують переслідувати залишки флоту.
"Вони скоро також плаватимуть на дні моря!" - наголосив президент США.
Окрім втрат на воді, іранська сторона зазнала серйозних руйнувань берегової інфраструктури. В ході окремої атаки було практично повністю знищено штаб-квартиру Військово-морських сил Ірану.
"Крім цього, їхній флот почувається дуже добре!", - додав Трамп у притаманній йому манері, наголошуючи на масштабні втрати техніки та центрів управління,
Нагадаємо, останніми днями протистояння між Вашингтоном та Тегераном перейшло у фазу відкритого конфлікту. Раніше РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп заявив про ліквідацію 48 високопосадовців Ірану, назвавши це серйозним ударом по керівництву країни.
Крім того, американський президент офіційно підтвердив смерть верховного лідера Ірану, заявивши, що "Хаменеї мертвий".
На тлі масованих ударів з'явилася інформація, що США обмежаться лише повітряними атаками і не розпочинатимуть наземну операцію на території країни.
Водночас офіційний Тегеран виступив із пропозицією відновити переговори зі Сполученими Штатами, аби зупинити подальшу ескалацію.