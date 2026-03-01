ua en ru
США не проводитимуть наземну операцію в Ірані: ставка йде на повітряні та морські удари

Неділя 01 березня 2026 16:58
США не проводитимуть наземну операцію в Ірані: ставка йде на повітряні та морські удари Фото: США хочуть стримати не тільки ядерні амбіції Ірану, а й знищити ракети (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп не має плану щодо сухопутної операції в Ірані. Вашингтон робить ставку на тривалу повітряну та авіаційну кампанії.

Про це заявив сенатор-республіканець Том Коттон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News.

Читайте також: Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран

"У президента немає плану зі створення будь-яких великомасштабних наземних сил усередині Ірану... президент ясно дав зрозуміти, що нам слід очікувати тривалої повітряної та морської кампанії", - сказав Коттон.

Сенатор пояснив, що кампанії спрямовані не тільки на подальше стримування ядерних амбіцій Ірану, але що більш важливо - на знищення величезного ракетного арсеналу країни.

"(В Ірану - ред.) ракет набагато більше, ніж у США та Ізраїлю разом узятих, а також пускових установок і виробничих потужностей з випуску ракет", - резюмував він.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль спільно зі США здійснили нову атаку по Ірану після того, як у червні 2025 року, здавалося б, досягли завершення війни.

Судячи з коментарів Дональда Трампа, причиною такого рішення стали останні переговори щодо ядерної угоди, які завершилися провалом.

Удари США та Ізраїлю були спрямовані не лише по військових чи ще якихось об'єктах, а й по вищому керівництву Ірану. Цієї ночі Тегеран офіційно визнав, що втратив верховного лідера аятолу Алі Хаменеї внаслідок ударів по його резиденції. Також не стало й інших високопосадовців. Але першим переконливо про ліквідацію Хаменеї сказав президент США.

За скоєне Іран оголосив про початок безпрецедентної військової відповіді, а Трамп, своєю чергою, пригрозив Ірану ударом небаченої сили в разі подальшої ескалації та нових атак.

Наразі бойові дії між сторонами тривають.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
