"Скоро будут на дне": Трамп сообщил о разгроме иранского флота

Ситуация вокруг Ирана

Напомним, в последние дни противостояние между Вашингтоном и Тегераном перешло в фазу открытого конфликта. Ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп заявил о ликвидации 48 высокопоставленных чиновников Ирана, назвав это серьезным ударом по руководству страны.

Кроме того, американский президент официально подтвердил смерть верховного лидера Ирана, заявив, что "Хаменеи мертв".

На фоне массированных ударов появилась информация, что США ограничатся только воздушными атаками и не будут начинать наземную операцию на территории страны.

В то же время официальный Тегеран выступил с предложением возобновить переговоры с Соединенными Штатами, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.