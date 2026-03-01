Іран запропонував відновити переговори зі США: Трамп відповів, чи погодився
Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче з ним поговорити. За словами американського лідера, він має намір це зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для The Atlantic.
"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Їм слід було зробити це раніше. Їм слід було запропонувати те, що було б дуже практично і легко зробити, раніше. Вони занадто довго чекали", - сказав Трамп.
На запитання про те, чи буде ця розмова сьогодні або завтра, Трамп відповів, що не може цього сказати. Він додав, що деякі іранці, які брали участь у переговорах протягом останніх тижнів, уже мертві.
"Більшість цих людей померли. Деякі з тих, з ким ми вели переговори, теж померли, тому що це був великий удар. Їм слід було робити це раніше. Вони могли б укласти угоду... вони занадто хитрували", - наголосив президент США.
Також у Трампа запитали, чи готовий він продовжити бомбардування Ірану, щоб підтримати народне повстання, якщо таке станеться (днем раніше лідер США закликав іранський народ повстати проти режиму). На це запитання однозначної відповіді не було.
"Я маю оцінити ситуацію на той момент, коли це станеться. На це запитання не можна відповісти", - пояснив глава держави.
Президент також висловив упевненість, що успішне повстання неминуче, відзначивши ознаки тріумфу на вулицях Ірану і збори прихильників серед іранських емігрантів у Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.
"Це станеться. Ви це бачите, і я думаю, що це станеться. Багато людей там, у Лос-Анджелесі та в багатьох інших місцях надзвичайно щасливі", - додав він.
Крім цього, американський лідер сказав журналісту, що задоволений реакцією іранців наразі.
Конфлікт на Близькому Сході
Нагадаємо, вчора 28 лютого Ізраїль разом зі США вдруге за останній рік почали атаки по Ірану.
У зверненні до нації Дональд Трамп сказав, що Вашингтон розпочав військову кампанію для усунення загроз з боку іранського режиму, а основна мета операції полягає в захисті американського народу і союзників.
Буквально того ж дня президент США дав кілька інтерв'ю. У них він пояснив, що причиною рішення про початок ударів став провал переговорів щодо ядерної угоди і дії Ірану за останні десятиліття.
Цієї ночі стало відомо, що внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю вчора загинув верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї і низка інших високопоставлених чиновників країни. Наразі Тегеран уже призначив тимчасового верховного лідера.
Після ліквідації Хаменеї в КВІР анонсували початок безпрецедентної військової відповіді. Трамп же пригрозив ударом небаченої сили в разі продовження ескалації.
Наразі бойові дії тривають, але як стверджує сенатор-республіканець Том Коттон, у США немає планів проводити сухопутну операцію в Ірані. Розрахунок виключно на тривалі повітряні та морські удари.