Складна стратегічна гра. Чи корисна для України "невизначеність" США: відповідь ЦПД

Дії США щодо України - це стратегічна невизначеність у дипломатії. Такий підхід має свої переваги і може бути корисним у стримуванні противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

"Те, що зараз роблять США - це стратегічна невизначеність у дипломатії. А це свідомий підхід, за якого держава уникає чітко визначених позицій щодо певних питань, щоб зберегти гнучкість, утримати ініціативу та впливати на поведінку інших акторів", - вважає він.

Керівник ЦПД зазначив, що такі дії дозволяють створити "простір для маневру", а також запобігати передбачуваності дій і змушувати опонента враховувати різні сценарії.

"Такий підхід може бути корисним у стримуванні противника, підтримці стратегічного балансу або формуванні коаліцій", - додав Коваленко.

За його словами, йде "дуже складна стратегічна гра". Коваленко нагадав, що США протистоять і Росії, і Китаю, а Україна - у сфері стратегічних інтересів США.