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Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

Україна, Середа 12 лютого 2025 20:16
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Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом Фото: український президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський поговорив з американським лідером Дональдом Трампом. Під час розмови вони обговорили можливості досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", - повідомив Зеленський.

Президент України розповів, що вони з Трампом зокрема обговорили розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

"Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав президент Трамп, let's get it done (давайте зробимо це, - ред.)", - сказав Зеленський.

Водночас український лідер зауважив, що вони з американським колегою домовились про подальші контакти та зустрічі.

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Відомо, що вони також обговорювали війну РФ проти України.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Трамп і Путін провели телефонну розмову, яка нібито тривала майже півтори години.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі подробиці розмови Путіна та Трампа.

Після цього у Зеленського повідомили, що президент також поговорив з Трампом.

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