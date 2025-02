Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", - повідомив Зеленський.

Президент України розповів, що вони з Трампом зокрема обговорили розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

"Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав президент Трамп, let's get it done (давайте зробимо це, - ред.)", - сказав Зеленський.

Водночас український лідер зауважив, що вони з американським колегою домовились про подальші контакти та зустрічі.