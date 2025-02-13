Сложная стратегическая игра. Полезна ли для Украины "неопределенность" США: ответ ЦПД

Действия США в отношении Украины - это стратегическая неопределенность в дипломатии. Такой подход имеет свои преимущества и может быть полезным в сдерживании противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

"То, что сейчас делают США - это стратегическая неопределенность в дипломатии. А это сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других акторов", - считает он.

Руководитель ЦПД отметил, что такие действия позволяют создать "пространство для маневра", а также предотвращать предсказуемость действий и заставлять оппонента учитывать различные сценарии.

"Такой подход может быть полезным в сдерживании противника, поддержании стратегического баланса или формировании коалиций", - добавил Коваленко.

По его словам, идет "очень сложная стратегическая игра". Коваленко напомнил, что США противостоят и России, и Китаю, а Украина - в сфере стратегических интересов США.