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Склади поза Google Maps: як атаки РФ змінили правила для бізнесу на Київщині

14:41 06.07.2026 Пн
3 хв
Попри регулярні обстріли, попит випереджає пропозицію. Що насправді коїться на ринку?
aimg Марія Волощук aimg Олег Хомчук
Лише від початку року було пошкоджено понад 10 000 кв. м складських площ (фото: Вікіпедія)

Через російські удари з початку війни у Києві було знищено майже півмільйона кв. м складів. Власники були змушені змінити правила безпеки та експлуатації об'єктів. Проте логістичний ринок вистояв та продовжує відновлення.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла директорка департаменту складської та логістичної нерухомості Expandia, представника CBRE в Україні та Молдові, Наталія Сокирко.

Головне:

  • Знищені склади: у 2022-2025 роках загальні втрати складських площ у Києві становили приблизно 490 000 кв. м.
  • Посилення секретності: бізнес почав не декларувати й не вказувати назви та локації логістичних об’єктів на картах Google.
  • Відновлення: у 2025 року було відновлено понад 11 тис. кв. м складських площ, а у 2026 році планується відбудувати ще близько 97 тис. кв. м пошкоджених об'єктів.
  • Високий попит: станом на І квартал 2026 року рівень вакантності у Київському регіоні впав до 3%.

За інформацією Наталії Сокирко, загальні втрати складських площ у Києві у 2022-2025 роках склали приблизно 490 000 кв. м, що становить 22% від загальної складської пропозиції.

Тим часом у 2026 році вже було пошкоджено понад 10 000 кв. м складських площ у Київському регіоні. Однак, зауважує експертка, наведені цифри не є остаточними, адже більшість власників не оголошують дані щодо зруйнованих площ, остерігаючись повторних атак.

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Як змінилися стандарти експлуатації

У результаті постійних атак на логістику кардинально змінилось ставлення до інформаційної відкритості ринку. Якщо раніше логістичні комплекси слугували елементом маркетингу, то сьогодні з міркувань безпеки бізнес мінімізує будь-яку публічність своїх складів.

"Новою тенденцією стало не декларувати й не вказувати назви та локації об’єктів на картах Google або у рекламних матеріалах", – пояснює Наталія Сокирко.

До того ж, за словами представниці Expandia, постійні обстріли змушують локальних девелоперів діяти обережніше та закладати додаткові ризики у нові проєкти. Зокрема, головними механізмами їх зниження є страхування та розподіл потенційних втрат між девелопером і кінцевим користувачем.

Що стосується працівників складів, зауважує Сокирко, то для захисту їхнього життя була впроваджена обов'язкова евакуація персоналу до укриттів під час повітряних тривог.

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Тенденції відновлення ринку складів

Незважаючи на великі втрати від російських атак, ринок поступово відновлюється. За даними Expandia, протягом 2025 року було відновлено понад 11 тис. кв. м складських площ. А у 2026 році девелопери планують відновити ще близько 97 тис. кв. м пошкоджених об'єктів.

Водночас в експлуатацію вводяться й нові комплекси. Як зазначає Наталія Сокирко, у І кварталі 2026 року нова пропозиція складських площ становила 33 000 кв. м, а загальний обсяг конкурентної складської пропозиції станом на квітень 2026 року сягнув 1,6 млн кв.м, показавши зростання на 2% з початку року.

Незважаючи на появу нових площ, попит на логістичну нерухомість залишається критично високим. Станом на І квартал 2026 року рівень вакантності у Київському регіоні знизився з 3,5% до 3%, повідомляє Наталія Сокирко. Через такий дефіцит для компаній може суттєво ускладнитися пошук незайнятих приміщень.

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