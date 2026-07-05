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Квартири на Лук'янівці подешевшали через серію атак РФ: що зараз відбувається з цінами

08:07 05.07.2026 Нд
3 хв
Житло за рік подешевшало на 22% в доларах. Що з орендою?
aimg Василина Копитко
Квартири на Лук'янівці подешевшали через серію атак РФ: що зараз відбувається з цінами Лук'янівка регулярно зазнає російських атак (фото: Getty Images)
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Часті атаки на київську Лук'янівку суттєво вплинули на місцевий ринок нерухомості. Статистика свідчить про помітне падіння вартості житла у цьому мікрорайоні порівняно з іншими частинами Шевченківського району.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли в ЛУН.

Головне:

  • Через постійні обстріли Лук'янівка демонструє негативну динаміку цін на житло.
  • Вартість квартир у цьому мікрорайоні в доларовому еквіваленті впала на 22% за рік, що значно більше за загальні показники по Шевченківському району.
  • Також зафіксовано суттєве зниження цін на оренду трикімнатних квартир на Лук'янівці - на 29,1%.
  • Попри це, загальна вартість житла на вторинному ринку Києва продовжує демонструвати помірне зростання.

Лук'янівка "тягне" район вниз

Експерти зазначають, що динаміка цін на Лук'янівці демонструє чіткий негативний тренд, який виділяється на фоні загальних показників Шевченківського району.

"Саме по Лукʼянівському мікрорайону статистично значимо впала ціна, якщо дивитися в доларі на 22% за рік. Це при загальному падінні всього Шевченківського району на -15%, 0% та -8% в доларі на 1-2 та 3-кімінатні квратири відповідно за рік. Тобто можна казати, що Лукʼянівка тягне ціни всього району вниз", - розповіли у ЛУН.

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Крім того, на мікрорайоні фіксують суттєве зниження попиту на оренду великих квартир.

"Також статистично значимим серед житла різної кімнатності на Лукʼянівці є падіння ціни 3-кімнтаних квартир на оренду. Вона знизилась на - 29,1%", - додали в ЛУН.

Квартири на Лук'янівці подешевшали через серію атак РФ: що зараз відбувається з цінамиЦіни на вторинному ринку столиці (скриншот)

Скільки коштує житло у Шевченківському районі

Попри загальну тенденцію до зниження цін на Лук'янівці, у цілому Шевченківському районі вартість нерухомості залишається на високому рівні.

Ціни на купівлю квартир (середні показники):

  • однокімнатна - 95 тисяч доларів;
  • двокімнатні - 135 тисяч доларів;
  • трикімнатні - 210 тисяч доларів.

Вартість оренди:

  • однокімнатна - 27 тисяч гривень;
  • двокімнатна - 33 тисячі гривень;
  • трикімнатні - 51 800 гривень.

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Ситуація по Києву

Для порівняння: загальна середня вартість житла на вторинному ринку столиці демонструє зростання. Зокрема, однокімнатні квартири в Києві за останній рік подорожчали на 8% - до 70 000 доларів.

Водночас, середня вартість оренди в Києві дещо знизилася: ціни на 1-кімнатні впали на 3%, а на 3-кімнатні - на 11% за рік.

Атаки на Лук'янівку

Нагадаємо, наймасштабніших руйнувань Лук'янівка зазнала в ніч на 24 травня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Тоді внаслідок прямого влучання вщент згорів торговий центр "Квадрат" та Лук'янівський ринок.

Також постраждав житловий будинок. Частина конструкції обвалилась. Ушкоджень зазнав і вестибюль станції метро "Лук'янівська". Кілька годин вона не працювала.

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