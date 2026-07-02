Від "Нової пошти" до Porsche: які бізнеси постраждали від ударів по Києву 2 липня

Після масованої російської атаки на Київ у ніч на 2 липня про наслідки ударів повідомили низка українських компаній. MOYO втратила склад із товарами та офіс, Vodafone попередив про можливі перебої зі зв’язком, також пошкоджень зазнали офісно-складський комплекс ERC, дилерський центр Porsche, енергооб’єкти ДТЕК та інші бізнеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на заяви компаній та ДСНС.

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MOYO повідомила про повне знищення складу з товарами та офісу, але продовжує приймати нові замовлення.

повідомила про повне знищення складу з товарами та офісу, але продовжує приймати нові замовлення. Vodafone попередив про можливі перебої в роботі домашнього інтернету, поповненні рахунків і контакт-центру.

попередив про можливі перебої в роботі домашнього інтернету, поповненні рахунків і контакт-центру. ERC зазнала значних пошкоджень складського комплексу та товарних запасів, однак заявила про безперервність роботи бізнесу.

зазнала значних пошкоджень складського комплексу та товарних запасів, однак заявила про безперервність роботи бізнесу. ''Нова пошта'' повідомила про зруйнований логістичний центр у Києві та влучання в сортувальний центр у Запоріжжі.

повідомила про зруйнований логістичний центр у Києві та влучання в сортувальний центр у Запоріжжі. BookChef повідомило про втрату близько 800 тисяч книг через знищення складу логістичного партнера.

повідомило про втрату близько 800 тисяч книг через знищення складу логістичного партнера. Center Kyiv Airport, енергооб’єкти ДТЕК і готель CityHotel Residence.

MOYO – повне знищення складу та офісу

Мережа техніки та електроніки MOYO заявила, що внаслідок нічного російського удару повністю згорів її склад у Києві. Вогонь знищив усі товари, які там зберігалися, а також офіс компанії, повідомляє пресслужба MOYO.

Серед працівників загиблих і постраждалих немає. На місці всю ніч і вранці працювали екстрені служби.

Попри втрату складу, компанія не припиняє діяльність. Нові замовлення на товари, які доступні на сайті, продовжують приймати. Водночас клієнтів, які вже оформили покупки, попередили про можливі затримки з відправленням. Якщо виконати замовлення буде неможливо, покупцям повернуть кошти.

У компанії також заявили, що вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням роботи.

Vodafone попередив про перебої в роботі сервісів

Телеком-оператор Vodafone повідомив про можливі тимчасові проблеми з роботою окремих сервісів через наслідки нічного обстрілу.

Зокрема, труднощі можуть виникнути з:

домашнім інтернетом;

поповненням рахунку;

роботою контакт-центру.

У компанії наголосили, що фахівці працюють над усуненням наслідків атаки з самого ранку.

ERC – пошкодження складів і товарних запасів

У групі компаній ERC повідомили, що внаслідок ракетного удару було суттєво пошкоджено офісно-складський комплекс, нерухомість і товарні запаси.

У компанії зазначили, що загиблих немає, однак є поранені. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків, а також реалізовується план безперервності бізнесу.

ERC заявила, що має достатньо ресурсів для продовження роботи та виконання зобов’язань перед партнерами. Крім того, пошкоджене майно було застраховане, а компанія готує документи для стягнення збитків із держави-агресора.

ERC – один із найбільших дистриб’юторів ІТ-продукції, побутової техніки, електроніки, програмного забезпечення та інших товарів. До групи ERC також входить вищезгадана мережа магазинів техніки MOYO.

''Нова пошта'' – про пошкодження логістичних об’єктів

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня було зруйновано логістичний центр ''Нової пошти'' в Оболонському районі Києва. За словами СЕО компанії Євгена Тафійчука, усі працівники встигли перейти до укриття, тому обійшлося без постраждалих.

Крім того, вдень 2 липня російський ударний безпілотник влучив у сортувальний центр ''Нової пошти'' в Запоріжжі. Усі працівники також встигли перейти до укриття, тому постраждалих немає.

Видавництво BookChef втратило близько 800 тисяч книг

Українське видавництво світових бестселерів BookChef повідомило, що внаслідок нічної російської атаки було зруйновано центральний склад його логістичного партнера Denka Logistics, де зберігалася більшість книжкових запасів.

За даними компанії, втрачено близько 800 тисяч книг.

У видавництві наголосили, що всі працівники залишилися живими. Водночас через знищення складу компанія тимчасово призупинила акції зі своїми магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків.

Також BookChef попередило про можливі затримки з обробкою та відправленням замовлень через перебудову логістики. Попри це, інтернет-магазин видавництва продовжує працювати.

Через атаку тимчасово закрився дилерський центр Porsche

Унаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав дилерський центр Porsche Center Kyiv Airport.

У компанії повідомили, що постраждали працівники, однак усі вони живі та отримують необхідну медичну допомогу.

Дилерський центр тимчасово не працює, а через пошкодження інфраструктури недоступний телефонний зв’язок. Наразі звернення приймають електронною поштою.

Пошкоджено готель CityHotel Residence

У центрі Києва внаслідок атаки сталася пожежа покрівлі історичної будівлі, у якій розташований CityHotel Residence, повідомила низка медіа. Як зазначає The Financial Times, там проживали кілька європейських дипломатів та експатів.

За даними ДСНС, горіла спільна покрівля житлового будинку та будівлі готелю. Наразі бронювання номерів через Booking недоступне. На офіційних сторінках готелю відсутня інформація про цю подію.

ДТЕК повідомив про пошкодження енергооб’єктів

У ДТЕК заявили, що під час нічної атаки були пошкоджені енергооб’єкти в Києві.

Через це частина мешканців столиці тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють на місцях влучань і запевняють, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.