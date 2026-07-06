Склады вне Google Maps: как атаки РФ изменили правила для бизнеса в Киевской области

Из-за российских ударов с начала войны в Киеве было уничтожено около полумиллиона кв. м складов. Владельцы вынуждены были изменить правила безопасности и эксплуатации объектов. Однако логистический рынок выстоял и продолжает восстановление.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала директор департамента складской и логистической недвижимости Expandia, представителя CBRE в Украине и Молдове, Наталья Сокирко .
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По информации Натальи Сокирко, общие потери складских площадей в Киеве в 2022-2025 годах составили около 490 000 кв. м, что равно 22% от общего складского предложения.
Между тем, в 2026 году уже было повреждено более 10 000 кв. м складской площади в Киевском регионе. Однако, отмечает эксперт, приведенные цифры не являются окончательными, ведь большинство владельцев не объявляют данные по разрушенным площадям, опасаясь повторных атак.
В результате постоянных атак на логистику кардинально изменилось отношение к информационной открытости рынка. Если раньше логистические комплексы служили элементом маркетинга, то сегодня из соображений безопасности бизнес минимизирует любую публичность своих складов.
"Новой тенденцией стало не декларировать и не указывать названия и локации объектов на картах Google или в рекламных материалах", – объясняет Наталья Сокирко.
К тому же, по словам представительницы Expandia, постоянные обстрелы заставляют локальных девелоперов действовать более осторожно и закладывать дополнительные риски в новые проекты. В частности, главными механизмами их понижения являются страхование и распределение потенциальных потерь между девелопером и конечным пользователем.
Что касается работников складов, отмечает Сокирко, то для защиты их жизни была введена обязательная эвакуация персонала к укрытиям во время воздушных тревог.
Несмотря на огромные утраты от русских атак, рынок равномерно восстанавливается. По данным Expandia, за 2025 год было восстановлено более 11 тыс. кв. м складских площадей. А в 2026 году девелоперы планируют обновить еще около 97 тыс. кв. м поврежденных объектов.
В то же время в эксплуатацию вводятся и новые комплексы. Как отмечает Наталья Сокирко, в I квартале 2026 года новое предложение складских площадей составило 33 000 кв. м, а общий объем конкурентного складского предложения по состоянию на апрель 2026 достиг 1,6 млн кв.м, показав рост на 2% с начала года.
Несмотря на появление новых площадей, спрос на логистическую недвижимость остается критически высоким. По состоянию на I квартал 2026 г. уровень вакантности в Киевском регионе снизился с 3,5% до 3%, сообщает Наталья Сокирко. Из-за такого дефицита для компаний может существенно усложниться поиск незанятых помещений.