Росіяни атакували автівки гуманітарної місії ООН у Херсоні (відео)

13:29 14.05.2026 Чт
2 хв
В авто були 9 співробітників ООН
aimg Ірина Глухова
Росіяни атакували автівки гуманітарної місії ООН у Херсоні (відео) Фото: автомобіль гуманітарної місії ООН (Getty Images)
Російські військові у четвер, 14 травня, атакували з FPV-дрона автомобілі гуманітарної місії ООН у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram та пресслужбу Херсонської МВА.

"Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ", - повідомив Зеленський.

Як наголосив глава держави, російські військові не могли не знати, який саме автомобіль атакують.

"В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації", - додав президент.

За словами Зеленського, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Представників місії оперативно евакуювали.

У Херсонській міській військовій адміністрації зазначили, що російські окупанти, порушуючи всі норми міжнародного права, атакували безпілотниками автівки гуманітарної місії у Корабельному районі міста.

Внаслідок влучання пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ.

"Терористи продовжують воювати навіть з тими, хто допомагає іншим", - наголосили в МВА.

Також у міській адміністрації оприлюднили відео наслідків атаки.

Атаки на Херсон

Російські атаки на Херсон не припиняються. Через близькість до фронту окупанти гатять по місту з артилерії та атакують FPV-дронами

За даними ОВА, лише сьогодні під ударом опинився Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення.

Також 14 травня російські військові атакували дроном 69-річну жінку у Дніпровському районі міста. Її госпіталізували.

Раніше окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку. Тоді постраждали семеро людей. Усі вони отримали вибухові травми, закриті черепно-мозкові ушкодження та уламкові поранення.

Ще перед цим росіяни вдарили дроном по автобусу в Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки постраждали близько 20 людей, серед них був підліток.

Через постійні удари та загрозу нових атак у Херсоні майже тиждень не курсував електротранспорт.

