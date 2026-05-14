Росіяни атакували автівки гуманітарної місії ООН у Херсоні (відео)

Російські військові у четвер, 14 травня, атакували з FPV-дрона автомобілі гуманітарної місії ООН у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram та пресслужбу Херсонської МВА.

"Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ", - повідомив Зеленський.

Як наголосив глава держави, російські військові не могли не знати, який саме автомобіль атакують.

"В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації", - додав президент.

За словами Зеленського, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Представників місії оперативно евакуювали.

У Херсонській міській військовій адміністрації зазначили, що російські окупанти, порушуючи всі норми міжнародного права, атакували безпілотниками автівки гуманітарної місії у Корабельному районі міста.

Внаслідок влучання пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ.

"Терористи продовжують воювати навіть з тими, хто допомагає іншим", - наголосили в МВА.

Також у міській адміністрації оприлюднили відео наслідків атаки.