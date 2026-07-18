Состав с гуманитаркой ООН в Днепре атаковали дронами четыре раза в сутки

Гуманитарный состав Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре в течение суток атаковали беспилотники четыре раза. Пострадавших среди сотрудников нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной продовольственной программы ООН.

Что произошло с составом в Днепре

Состав ВПП подвергся четырем атакам дронов в течение последних суток. Несмотря на это, никто из сотрудников миссии не пострадал.

Это уже седьмой случай за последние три месяца, когда четко маркированные объекты ВПП в Украине терпят повреждения вследствие ударов дронов - ранее пострадали этот же состав и один из автомобилей организации.

Что говорит представитель ВПП

"Это не редкий случай. Мы наблюдаем тревожную тенденцию роста количества атак на гуманитарные объекты и операции по всей стране", - заявил представитель ВПП в Украине Ричард Рейган.

По его словам, за последние два года ВПП зафиксировала более 90 инцидентов, в результате которых пострадали склады, транспортные средства, пункты распределения помощи и имущество национальных гуманитарных партнеров по всей стране.

Что говорит международное право

ВПП отмечает, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру. Подобные инциденты непосредственно угрожают оказанию жизненно необходимой помощи пострадавшему от войны гражданскому населению.