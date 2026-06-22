"Хай спробують": Півненко оцінив, скільки військових потрібно РФ для наступу з Білорусі

Попри активність російських сил біля північного кордону, в Україні вважають, що для масштабного наступу з Білорусі Кремлю доведеться знайти значно більше ресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" командувача Національної гвардії України генерал-майора Олександра Півненка.
За його словами, головною метою потенційних дій противника на півночі може бути спроба розтягнути українські сили та створити умови для просування вглиб території країни.
"Основна задача ворога - розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили - знайти 70 тисяч військовослужбовців, які зможуть діяти - то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли", - заявив Півненко.
Командувач НГУ зазначив, що російський центр спеціального призначення "Сенеж" уже працює поблизу українського кордону на Чернігівському напрямку.
"Не впевнений, що вони так швидко організуються, адже в РФ певні проблеми на Покровському напрямку - ми багато їхньої піхоти знищуємо", - підкреслив генерал-майор.
Півненко додав, що підрозділи Нацгвардії разом з іншими складовими Сил оборони продовжують виконувати завдання на прикордонних напрямках. Особлива увага приділяється безпілотникам та цілодобовому моніторингу ситуації.
"Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, - ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться", - наголосив він.
Тема можливої участі Білорусі у війні знову опинилася в центрі уваги на тлі нових заяв української та білоруської сторін
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що українські військові вже визначили сотні потенційних цілей на території Білорусі, тоді як білоруський лідер Олександр Лукашенко пригрозив ударом по "дуже серйозній" цілі в Україні.
Попри це, аналітики ISW наразі не бачать ознак підготовки нового наземного наступу з білоруської території.
Водночас Росія може використовувати її для ударів по західних областях України.