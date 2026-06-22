"Хай спробують": Півненко оцінив, скільки військових потрібно РФ для наступу з Білорусі

За його словами, головною метою потенційних дій противника на півночі може бути спроба розтягнути українські сили та створити умови для просування вглиб території країни.

"Основна задача ворога - розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили - знайти 70 тисяч військовослужбовців, які зможуть діяти - то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли", - заявив Півненко.

Командувач НГУ зазначив, що російський центр спеціального призначення "Сенеж" уже працює поблизу українського кордону на Чернігівському напрямку.

"Не впевнений, що вони так швидко організуються, адже в РФ певні проблеми на Покровському напрямку - ми багато їхньої піхоти знищуємо", - підкреслив генерал-майор.

Півненко додав, що підрозділи Нацгвардії разом з іншими складовими Сил оборони продовжують виконувати завдання на прикордонних напрямках. Особлива увага приділяється безпілотникам та цілодобовому моніторингу ситуації.

"Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, - ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться", - наголосив він.