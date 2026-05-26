"Перші 500 цілей вже на олівці": "Мадяр" застеріг Лукашенка від провокацій

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді жорстко звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка, застерігши його від агресивної риторики на адресу України.

"Пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", - наголосив він.

Таким чином "Мадяр" відреагував на останні заяви Білорусі про нібито польоти українських бойових дронів над білоруською територією.

Окремо Бровді прокоментував слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив про намір Росії завдавати "системних і послідовних ударів" по Києву.

Командувач СБС зазначив, що російська нафтова галузь та військово-промисловий комплекс уже відчули наслідки українських атак.

За його словами, лише у травні було уражено дев’ять із тринадцяти російських нафтопереробних об’єктів, які стали цілями українських ударів.