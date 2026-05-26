"Перші 500 цілей вже на олівці": "Мадяр" застеріг Лукашенка від провокацій

20:47 26.05.2026 Вт
2 хв
Яке серйозне попередження отримав Мінськ після нових закидів?
Марія Науменко
"Перші 500 цілей вже на олівці": "Мадяр" застеріг Лукашенка від провокацій Фото: командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді (Birds of the Magyar 414OB)
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді жорстко звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка, застерігши його від агресивної риторики на адресу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Мадяра" в Telegram.

"Пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", - наголосив він.

Таким чином "Мадяр" відреагував на останні заяви Білорусі про нібито польоти українських бойових дронів над білоруською територією.

Окремо Бровді прокоментував слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив про намір Росії завдавати "системних і послідовних ударів" по Києву.

Командувач СБС зазначив, що російська нафтова галузь та військово-промисловий комплекс уже відчули наслідки українських атак.

За його словами, лише у травні було уражено дев’ять із тринадцяти російських нафтопереробних об’єктів, які стали цілями українських ударів.

Нагадаємо, у Білорусі заявили про нібито регулярні перетини кордону "українськими бойовими дронами" та навіть спроби атак прикордонної інфраструктури. У Мінську стверджують, що лише за тиждень зафіксували 116 таких випадків.

У Центрі протидії дезінформації ці заяви назвали провокацією в інтересах Росії, а в ДПСУ іронічно зауважили, що білоруська ППО "бачить" лише українські дрони, але не фіксує об’єкти, які залітають в Україну з території Білорусі.

Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент — Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами