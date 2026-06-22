"Пусть попробуют": Пивненко оценил, сколько военных нужно РФ для наступления из Беларуси

По его словам, главной целью возможных действий противника на севере может стать попытка растянуть украинские силы и создать условия для продвижения вглубь территории страны.

"Основная задача врага - растянуть наши силы, чтобы быстрее продвигаться вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы - пусть найдут 70 тысяч военнослужащих, которые смогут действовать, - пусть попробуют. А мы будем стараться, чтобы они их не нашли", - заявил Пивненко.

Командующий НГУ отметил, что российский центр специального назначения "Сенеж" уже работает вблизи украинской границы на Черниговском направлении.

"Не уверен, что они так быстро организуются, ведь у РФ есть определенные проблемы на Покровском направлении - мы уничтожаем много их пехоты", - подчеркнул генерал-майор.

Пивненко добавил, что подразделения Нацгвардии вместе с другими компонентами Сил обороны продолжают выполнять задачи на пограничных направлениях. Особое внимание уделяется беспилотникам и круглосуточному мониторингу ситуации.

"Скажу так: если есть опасения, что противник планирует выйти на севере нашей страны - Черниговском или Чернобыльском направлении, - мы к этому готовы. 2022 год здесь уже не повторится", - подчеркнул он.