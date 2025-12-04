Скільки військових Росія сконцентрувала на Покровському напрямку: відповідь експерта
Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових. Загалом на фронті задіяно близько 650 тисяч окупантів.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни".
За словами полковника ЗСУ Владислава Селезньова, листопад відрізняється досить високим рівнем інтенсивності ведення бойових дій.
Ворог має територіальні досягнення - близько 505 квадратних кілометрів захоплено під час боїв протягом листопада.
"Левова частка, 40%, припадає на схід Запорізької області. Що стосується динаміки, то вона абсолютно красномовна. Ворог намагається на першому етапі реалізувати трек, заради якого починалося так зване СВО - це повна окупація Донбасу", - зазначає він.
Як розповів експерт, всього на фронті задіяно близько 650 тисяч російських військових, з них на одному Покровському напрямку воюють понад 140 тисяч, на півдні Запорізької області - близько 120 тисяч.
За його словами, Кремль продовжує залучати до війни резервістів, що свідчить про те, що запаси можуть вичерпуватися. Але важке економічне становище дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну знаходити людські ресурси.
Щомісяця російська армія втрачає близько 30 тисяч осіб - з них 65% безпосередньо вбиті. Проте тиск на Донецьку область триває. Росіяни всіма силами намагаються захопити Покровськ. Не зумівши зробити цього до початку переговорів, місто почали "захоплювати" по російському ТБ.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, Покровський напрямок залишається епіцентром боїв у Донецькій області. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.
Днями стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав один із пунктів управління російських військ.
Там йому доповіли, що окупанти "захопили" Покровськ і Вовчанськ.
Спікер Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов зазначив у коментарі РБК-Україна, що українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська приблизно по лінії залізниці.
При цьому, за його словами, тривають активні дії для ліквідації ворожих солдатів.