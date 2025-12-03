Генштаб спростував публікацію Bild про повне захоплення Покровська і "закінчений бій"
Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.
За словами речника, позиція українського командування залишається сталою.
"Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони України і надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", - розповів він.
Ковальов зазначив, що як у районі Покровська, так і Мирнограда українські воїни проводять заходи для налагодження логістики та блокують спроби російських військ накопичувати штурмові групи й просуватися в обхід населених пунктів.
Що передувало
3 грудня військовий оглядач і журналіст Юліан Рьопке у матеріалі для Bild написав, що Покровськ нібито перейшов під контроль російських військ.
На думку журналіста, захоплене місто може стати плацдармом для подальшого наступу на Дніпропетровську область. Рьопке також написав, що,"взяття Покровська свідчить про неспроможність ЗСУ зупинити російський наступ, а лише можуть його уповільнювати".
Бої у Покровську
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати позиції в Покровську Донецької області.
Вчора речник Генштабу Ковальов розповів у коментарі РБК-Україна, як росіяни скориставшись густим туманом намагалися встановити прапор у Покровську для пропагандистського сюжету. Після цього вони втекли.
За даними ранкового зведення Генштабу, протягом минулої доби, 2 грудня, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине та інших.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові протягом останнього тижня активно знищували росіян у Покровську. Від ворога зачищено понад третину міста.