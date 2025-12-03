Генштаб спростував публікацію Bild про повне захоплення Покровська і "закінчений бій"

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

За словами речника, позиція українського командування залишається сталою.

"Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони України і надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", - розповів він.

Ковальов зазначив, що як у районі Покровська, так і Мирнограда українські воїни проводять заходи для налагодження логістики та блокують спроби російських військ накопичувати штурмові групи й просуватися в обхід населених пунктів.

Що передувало

3 грудня військовий оглядач і журналіст Юліан Рьопке у матеріалі для Bild написав, що Покровськ нібито перейшов під контроль російських військ.

На думку журналіста, захоплене місто може стати плацдармом для подальшого наступу на Дніпропетровську область. Рьопке також написав, що,"взяття Покровська свідчить про неспроможність ЗСУ зупинити російський наступ, а лише можуть його уповільнювати".