ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни цілодобово штурмують Покровськ та зазнають великих втрат, - ЗСУ

Україна, Покровськ, П'ятниця 28 листопада 2025 13:59
UA EN RU
Росіяни цілодобово штурмують Покровськ та зазнають великих втрат, - ЗСУ Ілюстративне фото: Сили оборони утримують позиції у Покровську (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергія Окішева в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

За словами Окішева, українські війська працюють над активним винищенням росіян. Малі групи ворога, які намагаються просочуватися до міста та накопичуватися там, оперативно виявляються та ліквідовуються.

"Пошуково-ударні групи виявляють ворога та знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка, яка виявляє ці групи", - сказав він.

Щодо ситуації в Покровську, за словами Окішева, росіяни штурмують позиції українських військ цілодобово. При цьому вони зазнають величезних втрат: кожного дня нараховують щонайменше десятки знищених окупантів.

Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що українські захисники протягом останнього тижня активно знищували окупантів у Покровську. Станом на зараз, за його словами, від ворога повністю зачищено понад третину міста.

В 7-му корпусі ДШВ повідомляли, що українські війська в Покровську продовжують стримувати спроби росіян просуватися вглиб міста. В "сірій зоні" влаштовуються численні засідки на окупантів, ведуться рейдові та пошукові дії.

Через величезні втрати у живій силі російські генерали змушені були почати відправляти на штурм Покровська резервні сили. Українські Збройні сили зі свого боку не просто мають успіхи, але й організували захисні коридори до Мирнограда для підвозу всього необхідного захисникам та евакуації поранених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ Донецька область Війна в Україні
Новини
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає