Росіяни цілодобово штурмують Покровськ та зазнають великих втрат, - ЗСУ

Російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергія Окішева в ефірі телеканалу "Ми - Україна" .

За словами Окішева, українські війська працюють над активним винищенням росіян. Малі групи ворога, які намагаються просочуватися до міста та накопичуватися там, оперативно виявляються та ліквідовуються.

"Пошуково-ударні групи виявляють ворога та знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка, яка виявляє ці групи", - сказав він.

Щодо ситуації в Покровську, за словами Окішева, росіяни штурмують позиції українських військ цілодобово. При цьому вони зазнають величезних втрат: кожного дня нараховують щонайменше десятки знищених окупантів.