Куп'янськ 2.0? Путін поїхав ближче до фронту і "захопив" ще два міста

Російський диктатор Володимир Путін у неділю, 30 листопада, отримав від своїх генералів доповіді про нібито захоплення РФ міст Покровськ на Донеччині і Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

Пєсков додав, що командування російської армії доповіло главі Кремля і про результати ведення наступальних дій на інших напрямках.

За його словами, ввечері 30 листопада диктатор відвідав один з пунктів управління російських військ. Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов з іншими командувачами російських військ доповіли Путіну про "захоплення" Покровська і Вовчанська.

Фантазії Путіна про захоплення українських міст

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що, попри заяви РФ, українські захисники вичистили з Куп'янська майже всіх окупантів.

Зазначимо, 20 листопада Путін заявив, що в Куп'янську нібито заблокували "до 15 батальйонів ЗСУ". При цьому Герасимов повідомив про "звільнення" міста.

Раніше, 26 жовтня російські генерали повідомили диктатору про те, що на деяких напрямках українські війська нібито "потрапили в оточення". Серед "оточених" міст згадувався і Куп'янськ, причому Путін навіть хотів запросити до міста "представників ЗМІ".

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові протягом останнього тижня активно знищували росіян у Покровську. Від ворога зачищено понад третину міста.

Також Сирський заявив, що керівництво Росії поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. За його словами, українські захисники продовжують зачистку міста від залишків окупантів.