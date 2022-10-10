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Скільки Росія витратила на масований ракетний удар по Україні? Озвучено цифру

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Понеділок 10 жовтня 2022 21:44
Скільки Росія витратила на масований ракетний удар по Україні? Озвучено цифру Фото: скільки Росія витратила на масований ракетний удар по Україні? (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час масованого ракетного обстрілу України, Росія випустила 84 крилаті ракети й 24 БПЛА. Середня вартість усього озброєння становить від 400 до 700 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Українські воїни збили більшу половину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА.

"Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу", - додає видання.

Повідомлялось, що Росія застосовувала такі типи ракет:

  • Х-101;
  • Х-555;
  • "Калібр";
  • "Іскандер";
  • "С-300";
  • "Торнадо-С".

Розрахунок вартості було здійснено відповідно до припущення, що більшість ракет, які досягли цілі - дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю, наприклад С-300, "Торнадо-С". Інші ж ракети були застосовані для перевантаження ППО.

Згідно з оцінкою Forbes, Росія витратила від 400 до 700 млн доларів, оскільки:

  • Х-101 - 13 млн доларів (один снаряд);
  • "Калібр" - 6,5 млн доларів;
  • "Іскандер" - 3 млн доларів;
  • "Онікс" - 1,25 млн доларів;
  • Х-22 – 1 млн доларів;
  • "Точка-У" - 0,3 млн доларів.

Загальна вартість усіх випущених дронів – декілька мільйонів доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія, сьогодні, 10 жовтня, вдалась до наймасштабнішого ракетного удару по Україні. В результаті ударів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 отримали поранення.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та у Києві. На їх відновлення необхідні декілька днів.

В результаті атак окупантів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 - зазнали поранень.

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