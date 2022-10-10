Скільки Росія витратила на масований ракетний удар по Україні? Озвучено цифру

Фото: скільки Росія витратила на масований ракетний удар по Україні? (Getty Images)

Під час масованого ракетного обстрілу України, Росія випустила 84 крилаті ракети й 24 БПЛА. Середня вартість усього озброєння становить від 400 до 700 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Українські воїни збили більшу половину ракет - 43 штуки й 13 БПЛА. "Forbes оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу", - додає видання. Повідомлялось, що Росія застосовувала такі типи ракет: Х-101;

Х-555;

"Калібр";

"Іскандер";

"С-300";

"Торнадо-С". Розрахунок вартості було здійснено відповідно до припущення, що більшість ракет, які досягли цілі - дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю, наприклад С-300, "Торнадо-С". Інші ж ракети були застосовані для перевантаження ППО. Згідно з оцінкою Forbes, Росія витратила від 400 до 700 млн доларів, оскільки: Х-101 - 13 млн доларів (один снаряд);

"Калібр" - 6,5 млн доларів;

"Іскандер" - 3 млн доларів;

"Онікс" - 1,25 млн доларів;

Х-22 – 1 млн доларів;

"Точка-У" - 0,3 млн доларів. Загальна вартість усіх випущених дронів – декілька мільйонів доларів.