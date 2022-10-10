Сколько Россия потратила на массированный ракетный удар по Украине? Озвучена цифра

Во время массированного ракетного обстрела Украины Россия выпустила 84 крылатые ракеты и 24 БПЛА. Средняя стоимость всего вооружения составляет от 400 до 700 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Общая стоимость всех выпущенных дронов - несколько миллионов долларов.

Расчет стоимости был произведен в соответствии с предположением, что большинство ракет, достигших цели - дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью, например С-300, Торнадо-С. Остальные же ракеты были применены для перегрузки ПВО.

"Forbes оценивает стоимость выпущенных ракет в широком диапазоне, потому что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа", - добавляет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия, сегодня, 10 октября, прибегла к самому масштабному ракетному удару по Украине. В результате ударов погибли по меньшей мере 11 человек, более 80 получили ранения.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. Для их восстановления необходимо несколько дней.

В результате атак оккупантов погибли по меньшей мере 11 человек, более 80 - получили ранения.

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