Шмигаль назвав терміни відновлення електропостачання після масованих ударів

Десятки ворожих ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та у Києві. Більшість вдасться відновити вже сьогодні, частина запрацює завтра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра Дениса Шмигаля.

"Десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням", - пише Шмигаль.

Згідно з попередньою інформацією:

більшість об'єктів енергетичної інфраструктури вдасться відновити сьогодні, частину завтра;

вже відновлено енергопостачання в Сумах, Житомирі, Харкові;

введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Також прем'єр закликав українців обмежити споживання електроенергії у вечерні години протягом наступних декількох днів.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру", - додає Шмигаль.