Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу

У понеділок, 10 жовтня, росіяни здійснили один з наймасштабніших масованих обстрілів території України. В результаті атак окупантів загинули щонайменше 11 людей , більше 80 - зазнали поранень.

Яка ситуація в постраждалих внаслідок обстрілу областях України - читайте у матеріалі РБК-Україна .

Київ

Ворожі ракети вразили об'єкти у Шевченківському районі та Солом'янському районі і пошкодили кілька об'єктів критичної інфраструктури столиці.

Окупанти атакували парк і дитячий майданчик у центрі міста та автомобілі, що проїжджали повз. Також під обстріл потрапив район Центрального вокзалу Києва. Ще одна з ворожих ракет потрапила в Пішохідно-велосипедний міст. На центральних вулицях столиці від вибухів у будівлях повилітали вікна.

Від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей, постраждалих - 51. Із них 42 госпіталізовали до медзакладів міста.

Через атаку росіян робота метро припинялася, а станції працювали як укриття.

Київська область

Внаслідок масованої атаки в регіоні було пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства.

Через російські удари в Київській області загинула одна людина, ще 10 постраждали.

У Києві та області застосували віялові відключення електроенергії - тимчасово обмежено електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів.

Дніпропетровська область

Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет, п'ять з яких знищили ППО. Росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Є серйозні руйнування.

Внаслідок ворожої атаки четверо людей загинули та 19 зазнали поранень.

В одному з районів Кривого Рогу зникло світло.

Львівська область

Росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Загалом по області випустили 15 ракет, частину з них збила ППО.

Частина населених пунктів залишилися без електропостачання, також зафіксовані перебої з мобільним зв'язком.

У Львові також зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому гаряча вода не подається. Було запущено резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста. Частина міста залишилася без електроенергії.

Харківська область

У Харкові зафіксовано щонайменше три "прильоти". Окупанти влучили по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста та області пропало світло та було відсутнє водопостачання.

Також у місті зупинили метро для того, аби люди користуватися ним як укриттям. Через відсутність електрики не ходили трамваї та тролейбуси.

Сумська область

Окупанти випустили дві ракети по об'єкту інфраструктури у Конотопі. Внаслідок атаки є поранені.

В усіх районах області фіксують перебої зі світлом, у деяких - проблеми з електро- та водопостачанням, можуть бути тимчасові перебої зі зв’язком.

Хмельницька область

Росіяни випустили шість ракет по території області, три з яких збила ППО.

Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькому. В результаті в місті було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання.

Полтавська область

Загарбники завдали три удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі.

У Полтаві відсутнє світло- та водопостачання, на території області - перебої.

Житомирська облать

Росіяни випустили дві ракети по об'єкту енергетичній інфраструктури області, одну з них було збито. Внаслідок цього частину області було знеструмлено.