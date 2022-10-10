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Кількість жертв ракетних ударів по Україні зросла

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Киев, Понеділок 10 жовтня 2022 16:29
Кількість жертв ракетних ударів по Україні зросла Фото: кількість жертв ракетних ударів зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по містах України загинули 11 людей, шість із них - у Києві. Також у столиці постраждали 50 людей.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.

"Спочатку було 5 жертв, але одна людина (у Києві – ред.) померла в лікарні", - розповіла вона.

За інформацією керівника Національної поліції України Ігоря Клименка, під час ранкового ракетного удару по Києву загинув 41-річний полковник поліції начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.

Також, за словами Клименка, всього по Україні сьогодні від ворожих атак постраждали 87 людей.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів, за попередньою інформацією, багато загиблих та постраждалих.

Під ворожі обстріли, зокрема, потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у низці міст та областей спостерігаються перебої зі світлом.

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