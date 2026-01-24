Скільки ракет "Орєшнік" перебуває на озброєнні у РФ: дані розвідки

"За нашими оцінками, Росія має не більше 3-4 таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити "Орєшнік" у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік", - сказав він.

Водночас Луговський розповів, що "в "Орєшніку" більше політичного, ніж воєнного наповнення". За його словами, він насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.

"І він має сумнівну бойову ефективність. "Орєшнік" побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження і оперативного усунення різних несправностей", - сказав він.

Він додав, що СЗР взаємодіє із розвідками країн-партнерів щодо "Орєшніка" для отримання спільної об’єктивної картини та уникнення дезінформації з боку РФ та Білорусі.