Сколько ракет "Орешник" находится на вооружении у РФ: данные разведки

"По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год", - сказал он.

В то же время Луговский рассказал, что "в "Орешнике" больше политического, чем военного наполнения". По его словам, он прежде всего является инструментом запугивания европейских партнеров Украины.

"И он имеет сомнительную боевую эффективность. "Орешник" построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей", - сказал он.

Он добавил, что СВР взаимодействует с разведками стран-партнеров по "Орешнику" для получения общей объективной картины и избежания дезинформации со стороны РФ и Беларуси.