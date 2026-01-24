Сколько ракет "Орешник" находится на вооружении у РФ: данные разведки

На вооружении у России находится не более 3-4 ракет "Орешник". Однако в 2026 году РФ хочет запустить их в серийное производство для изготовления пяти и более единиц в год.
Об этом заявил первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"По нашим оценкам, Россия имеет не более 3-4 таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год", - сказал он.
В то же время Луговский рассказал, что "в "Орешнике" больше политического, чем военного наполнения". По его словам, он прежде всего является инструментом запугивания европейских партнеров Украины.
"И он имеет сомнительную боевую эффективность. "Орешник" построен на технологиях прошлого века и требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей", - сказал он.
Он добавил, что СВР взаимодействует с разведками стран-партнеров по "Орешнику" для получения общей объективной картины и избежания дезинформации со стороны РФ и Беларуси.
Напомним, недавно Совет Украина-НАТО провел внеочередное заседание в Брюсселе, которое созвали из-за массированных российских ударов, в частности с применением ракеты "Орешник".
Заместитель главы Минобороны Украины Сергей Боев заявил, что удар "Орешником" неподалеку от границы страны НАТО - проявление агрессивной политики России и отсутствие желания завершить войну.
Отметим, в ночь на 9 января российские оккупанты ударили по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Кроме того, СБУ показала обломки "Орешника". Эти детали станут вещественными доказательствами и их отправят на экспертизу.
Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси.