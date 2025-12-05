Скільки окупантів перебуває на лінії фронту: Сирський назвав рекордні цифри

Скільки росіян на фронті було раніше

Нагадаємо, у вересні російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що на лінії фронту в Україні перебувають понад 700 тисяч російських солдатів.

Водночас у червні цього року президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що на території України перебувають приблизно 695 000 російських солдатів, а додатково - приблизно 52 000 російських сил зосереджено в прикордонних районах РФ навпроти Харкова і Сум.

3 березня заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що чисельність сухопутної армії, яка бере участь у бойових діях проти України, становить приблизно 620 тисяч осіб.

При цьому втрати росіян з початку повномасштабної війни проти України вже величезні.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили з початку війни - близько 1 178 610 осіб. Тільки за вчорашній день, 4 грудня, росіяни втратили 1240 одиниць живої сили.