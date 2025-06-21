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Зеленський: на території України 695 тисяч окупантів, навпроти Харкова і Сум - 52 тисячі

Київ, Субота 21 червня 2025 14:25
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Зеленський: на території України 695 тисяч окупантів, навпроти Харкова і Сум - 52 тисячі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На території України перебуває 695 тисяч російських загарбників. На території РФ навпроти Харкова і Сум - ще 52 тисяч ворожих військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

"На сьогодні 695 тисяч російських військових на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року джерело РБК-Україна в Генштабі ЗСУ повідомило, що Росія тримає в Україні до 575 тисяч військ. За словами співрозмовника, росіяни хотіли збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч до кінця року, але не вдалося.

Також тоді у Курській області знаходилося 11-тисячне угруповання солдатів КНДР. Загалом же російське угруповання у Курській області налічувало 59 тисяч солдатів.

У минулого грудня головком ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що за минулий рік Росія наростила угруповання військ в Україні на 100 тисяч.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, втрати окупаційних військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 млн солдатів. Крім того, українські воїни знищили десятки тисяч одиниць техніки ворога.

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