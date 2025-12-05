Сколько оккупантов находится на линии фронта: Сырский назвал рекордные цифры

Сколько россиян на фронте было ранее

Напомним, в сентябре российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что на линии фронта в Украине находятся более 700 тысяч российских солдат.

При этом в июне этого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что на территории Украины находятся примерно 695 000 российских солдат, а дополнительно - около 52 000 российских сил сосредоточено в приграничных районах РФ напротив Харькова и Сум.

3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина заявлял, что численность сухопутной армии, которая принимает участие в боевых действиях против Украины, составляет примерно 620 тысяч человек.

При этом потери россиян с начала полномасштабной войны против Украины уже огромные.

По данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли с начала войны - около 1 178 610 человек. Только за вчерашний день, 4 декабря, россияне потеряли 1240 единиц живой силы.