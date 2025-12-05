Сколько оккупантов находится на линии фронта: Сырский назвал рекордные цифры

Россия сосредоточила на линии фронта более 700 тысяч своих солдат. Это самое большое количество с начала войны.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Sky News заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Генерал рассказал, что на линии фронта протяженностью около 1255 километров размещены более 710 тысяч российских солдат.
При этом Сырский подчеркнул, что Россия каждый день теряет около 1 000-1 100 солдат убитыми или ранеными. Большинство из них - безвозвратные потери.
Напомним, в сентябре российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что на линии фронта в Украине находятся более 700 тысяч российских солдат.
При этом в июне этого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что на территории Украины находятся примерно 695 000 российских солдат, а дополнительно - около 52 000 российских сил сосредоточено в приграничных районах РФ напротив Харькова и Сум.
3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина заявлял, что численность сухопутной армии, которая принимает участие в боевых действиях против Украины, составляет примерно 620 тысяч человек.
При этом потери россиян с начала полномасштабной войны против Украины уже огромные.
По данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли с начала войны - около 1 178 610 человек. Только за вчерашний день, 4 декабря, россияне потеряли 1240 единиц живой силы.