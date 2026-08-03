Скільки коштує газ у серпні: постачальники показали тарифи

Українські постачальники оприлюднили вартість блакитного палива на серпень. Для більшості побутових споживачів ціна залишиться стабільною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ГазПравду".
Наразі газ для населення постачають 8 компаній. Чотири з них пропонують виключно річні ціни, а ще чотири - як річні, так і щомісячні змінні тарифи.
Базовими для українців є саме річні пропозиції, тоді як на місячні ринкові ціни споживачі можуть перейти лише за власним бажанням.
Переважна більшість побутових споживачів - близько 98% (понад 12 мільйонів домогосподарств) - є клієнтами "Нафтогазу".
Для них діє фіксований тариф 7,96 грн за кубометр, який залишатиметься незмінним щонайменше до 30 квітня 2027 року.
Залежно від компанії, річні та місячні пропозиції на серпень 2026 року виглядають так: