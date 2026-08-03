Сколько стоит газ в августе: поставщики показали тарифы

Украинские поставщики обнародовали стоимость голубого топлива на август. Для большинства бытовых потребителей цена остается стабильной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ГазПравду".
В настоящее время газ для населения поставляют 8 компаний. Четыре из них предлагают исключительно годовые цены, а еще четыре – как годовые, так и ежемесячные переменные тарифы.
Базовыми для украинцев являются именно годовые предложения, тогда как на месячные рыночные цены потребители могут перейти только по собственному желанию.
Подавляющее большинство бытовых потребителей - около 98% (более 12 миллионов домохозяйств) - являются клиентами "Нафтогаза".
Для них действует фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр, который будет оставаться неизменным по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.
В зависимости от компании, годовые и месячные предложения на август 2026 выглядят так: