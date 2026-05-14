Скільки грошей треба відкладати з кожної зарплати: експерт назвала золоте правило заощаджень

11:30 14.05.2026 Чт
2 хв
З чого почати, якщо на рахунку "нуль"?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: як почати відкладати гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Першим кроком для людини, яка не має фінансової подушки, має стати створення резервного фонду. Як тільки з’являється думка про заощадження, саме цей фонд має бути в пріоритеті.

Таку пораду дала фінансова планерка інвесткомпанії iPlan Лариса Мошківська в інтерв'ю РБК-Україна.

Точка А: Дослідження власного бюджету

Експертка зазначила - для того, щоб почати відкладати гроші, необхідно проаналізувати свої фінансові потоки:

  • Ведення бюджету: чітке розуміння рівня доходів та витрат.
  • Оптимізація: якщо витрати перевищують доходи, необхідно переглянути статтю видатків.
  • Маленькі кроки: починати можна навіть з 1-5% від доходу, поступово збільшуючи цю частку.

Скільки відкладати, щоб не відчувати дискомфорту?

За словами Мошківської, психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.

"Золоте правило - відкладати щонайменше 10% з будь-якого свого доходу. Психологічно люди майже не відчувають цієї суми", - пояснила вона.

Ефективність проти комфорту

Хоча 10% - це безпечний старт, для швидкого досягнення значущих фінансових цілей цього може бути замало. Фахівець радить орієнтуватися на такі показники:

  • Для комфорту: 10%.
  • Для ефективного капіталу: 20-30%, а в окремих випадках - до 40%.

Швидкість досягнення фінансової свободи прямо залежить від обраного відсотка. Вибір стоїть між поточним рівнем споживання та довгостроковими цілями.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

