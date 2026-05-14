Скільки грошей треба відкладати з кожної зарплати: експерт назвала золоте правило заощаджень

Першим кроком для людини, яка не має фінансової подушки, має стати створення резервного фонду. Як тільки з’являється думка про заощадження, саме цей фонд має бути в пріоритеті.
Таку пораду дала фінансова планерка інвесткомпанії iPlan Лариса Мошківська в інтерв'ю РБК-Україна.
Експертка зазначила - для того, щоб почати відкладати гроші, необхідно проаналізувати свої фінансові потоки:
За словами Мошківської, психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.
"Золоте правило - відкладати щонайменше 10% з будь-якого свого доходу. Психологічно люди майже не відчувають цієї суми", - пояснила вона.
Хоча 10% - це безпечний старт, для швидкого досягнення значущих фінансових цілей цього може бути замало. Фахівець радить орієнтуватися на такі показники:
Швидкість досягнення фінансової свободи прямо залежить від обраного відсотка. Вибір стоїть між поточним рівнем споживання та довгостроковими цілями.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.