Сколько денег надо откладывать с каждой зарплаты: эксперт назвала золотое правило сбережений

Первым шагом для человека, не имеющего финансовой подушки, должно стать создание резервного фонда. Как только появляется мысль о сбережениях, именно этот фонд должен быть в приоритете.
Такой совет дала финансовый планерка инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью РБК-Украина.
Эксперт отметила - для того, чтобы начать откладывать деньги, необходимо проанализировать свои финансовые потоки:
По словам Мошковской, психологически комфортной нормой считается 10% от любого дохода. Эта сумма обычно не создает ощутимого давления на уровень жизни, независимо от размера заработка.
"Золотое правило - откладывать не менее 10% с любого своего дохода. Психологически люди почти не чувствуют этой суммы", - пояснила она.
Хотя 10% - это безопасный старт, для быстрого достижения значимых финансовых целей этого может быть мало. Специалист советует ориентироваться на такие показатели:
Скорость достижения финансовой свободы напрямую зависит от выбранного процента. Выбор стоит между текущим уровнем потребления и долгосрочными целями.
