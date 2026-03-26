"Сказали, воюватимемо": Путін наказав олігархам скинутися на війну, - The Bell

Російський диктатор Володимир Путін провів 26 березня закриту зустріч із російськими олігархами, де висунув їм вимогу "скинутися" на війну грошима. Щонайменше двоє погодилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Bell .

Диктатор обговорював з олігархами плани щодо продовження війни в Україні. Джерела розповіли виданню, що Путін чітко дав зрозуміти - припинення бойових дій проти України Кремль не планує.

"Сказали, воюватимемо... Підемо до кордонів Донбасу", - сказали виданню кілька джерел, які знайомі з обговореннями.

При цьому Путін під час зустрічі висунув олігархам вимогу дати грошей на війну проти України. Ідея "потрусити бізнес у важкий час" належить голові "Роснефти" Ігорю Сєчіну, стверджують джерела. Залучати гроші, згідно з ідеєю Сєчіна, планується розміщення військових облігацій федеральної позики (ОФЗ).

Путін не тільки підтримав цю ініціативу, але й особисто "запропонував" олігархам робити "добровільні внески". Щонайменше двоє з них погодилися на "пропозицію" диктатора.

Наприклад, Сулейман Керімов нібито пообіцяв внести до бюджету 100 млрд рублів. Ще один неназваний олігарх також пообіцяв велику суму грошей - але точних цифр джерела не назвали.