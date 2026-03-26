ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Сказали, воюватимемо": Путін наказав олігархам скинутися на війну, - The Bell

22:58 26.03.2026 Чт
2 хв
Путін знайшов ще одне джерело поповнення бюджету для фінансування війни проти України
aimg Антон Корж
"Сказали, воюватимемо": Путін наказав олігархам скинутися на війну, - The Bell

Російський диктатор Володимир Путін провів 26 березня закриту зустріч із російськими олігархами, де висунув їм вимогу "скинутися" на війну грошима. Щонайменше двоє погодилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Bell.

Диктатор обговорював з олігархами плани щодо продовження війни в Україні. Джерела розповіли виданню, що Путін чітко дав зрозуміти - припинення бойових дій проти України Кремль не планує.

"Сказали, воюватимемо... Підемо до кордонів Донбасу", - сказали виданню кілька джерел, які знайомі з обговореннями.

При цьому Путін під час зустрічі висунув олігархам вимогу дати грошей на війну проти України. Ідея "потрусити бізнес у важкий час" належить голові "Роснефти" Ігорю Сєчіну, стверджують джерела. Залучати гроші, згідно з ідеєю Сєчіна, планується розміщення військових облігацій федеральної позики (ОФЗ).

Путін не тільки підтримав цю ініціативу, але й особисто "запропонував" олігархам робити "добровільні внески". Щонайменше двоє з них погодилися на "пропозицію" диктатора.

Наприклад, Сулейман Керімов нібито пообіцяв внести до бюджету 100 млрд рублів. Ще один неназваний олігарх також пообіцяв велику суму грошей - але точних цифр джерела не назвали.

Раптовий подарунок для Кремля

Нагадаємо, що в березні, після початку операції проти Ірану, США вирішили зняти частину санкцій проти РФ, пов'язаних із нафтою, обґрунтовуючи потребою стабілізувати світові ціни на енергоресурс. Щобільше, президент США Дональд Трамп припустив, що "нафтові санкції" проти Росії буде скасовано на постійній основі.

Такі дії стали справжнім подарунком для Кремля. Ще до цього Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка увійшла у фазу найглибшої кризи за останні 20 років, яку порівнюють зі сценарієм пізнього СРСР. А бюджет РФ на 2026 рік тріщав по швах, оскільки перші місяці були завершені з величезним дефіцитом.

25 березня стало відомо, що російська нафта Urals вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну торгується в Індії з премією до еталонної марки Brent. А видання Bloomberg писало, що доходи Росії від продажу нафти повернулися до рівня березня 2022 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Аналітика
