"Сказали, будем воевать": Путин приказал олигархам скинуться на войну, - The Bell

Российский диктатор Владимир Путин провел 26 марта закрытую встречу с российскими олигархами, где выдвинул им требование "скинуться" на войну деньгами. По меньшей мере двое согласились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Bell .

Диктатор обсуждал с олигархами планы по продолжению войны в Украине. Источники рассказали изданию, что Путин четко дал понять - прекращение боевых действий против Украины Кремль не планирует.

"Сказали, будем воевать... Пойдем к границам Донбасса", - сказали изданию несколько источников, которые знакомы с обсуждениями.

При этом Путин во время встречи выдвинул олигархам требование дать денег на войну против Украины. Идея "потрусить бизнес в трудное время" принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, утверждают источники. Привлекать деньги, согласно идее Сечина, планируется размещение военных облигаций федерального займа (ОФЗ).

Путин не только поддержал эту инициативу, но и лично "предложил" олигархам делать "добровольные взносы". По меньшей мере двое из них согласились на "предложение" диктатора.

Например, Сулейман Керимов якобы пообещал внести в бюджет 100 млрд рублей. Еще один неназванный олигарх также пообещал крупную сумму денег - но точных цифр источники не назвали.