Доходи Кремля зростають: нафта РФ вперше з 2022 року продається в Індії з премією

15:52 25.03.2026 Ср
2 хв
Агресору дуже допомогло рішення США пом'якшити санкції
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)

Російська нафта Urals вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну торгується в Індії з премією до еталонної марки Brent.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Єврокомісія відкладе введення постійної заборони імпорту російської нафти

За інформацією агентства, вартість бареля Urals на західному узбережжі Індії досягла 121,65 долара. Це найвищий показник з кінця лютого 2023 року, коли почали публікуватися відповідні дані.

Вплив близькосхідної війни на ринок

Конфлікт на Близькому Сході спричинив скорочення світової пропозиції нафти. На цьому тлі США дозволили покупцям купувати російську нафту, що зберігається в танкерах у морі, без ризику потрапити під санкції.

За даними джерел видання, такий "м'який підхід" Вашингтона відновив інтерес ключових індійських переробників, зокрема, Indian Oil Corp. і Reliance Industries Ltd., які вже придбали десятки мільйонів барелів нафти з РФ. Це сприяє поповненню доходів Москви на п'ятому році війни проти України.

Цінові показники та бюджет РФ

Нині ціна Urals істотно перевищує середній показник у 59 доларів за барель, закладений у російському бюджеті на поточний рік. Навіть нафта, ще не відвантажена в портах РФ, подорожчала до максимуму з липня 2022 року - у середньому до 89,58 долара.

Як пише Bloomberg, незважаючи на зростання нафтових доходів, російська влада все одно планує скорочувати бюджетні витрати, щоб зменшити дефіцит і уникнути збільшення запозичень.

Ціни на нафту підскочили

Нагадаємо, після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану ціни на нафту у світі різко зросли. Це пов'язано з тим, що іранські війська заблокували Ормузьку протоку, через яку країни Перської затоки постачають нафту на світовий ринок.

Ще вчора, 24 березня, Bloomberg писало, що доходи Росії від продажу нафти повернулися до рівня березня 2022 року.

За даними видання, середньодобовий дохід Москви від експорту сировини в березні цього року зріс удвічі порівняно з початком року - зі 135 млн до 270 млн доларів.

