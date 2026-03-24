Єврокомісія відкладе введення постійної заборони імпорту російської нафти
Європейська комісія відклала подання законодавчої пропозиції щодо постійної заборони імпорту російської нафти, яку раніше планували оприлюднити 15 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами представника ЄС, ініціатива не скасована і буде представлена пізніше. Причиною перенесення називають "поточні геополітичні події".
На тлі загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема війни між США, Ізраїлем та Іраном, світові ринки нафти зазнають серйозних коливань. За даними Міжнародного енергетичного агентства, ці події спричинили одне з найбільших в історії порушень постачання, що веде до зростання цін.
Водночас у Брюсселі наголосили, що у перспективі ЄС має намір повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2027 року. Відповідний закон має закріпити цю заборону навіть у разі можливого скасування санкцій у майбутньому.
Наразі імпорт російської нафти в Євросоюзі зберігається лише в окремих країнах, зокрема в Угорщині та Словаччині.
Нагадаємо, у лютому доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Водночас 13 березня стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. За оцінками дипломатичного джерела, такий крок навряд чи стабілізує світові ринки, однак може дозволити Кремлю довше фінансувати війну.
Подібну позицію висловив і президент України Володимир Зеленський, який заявив, що Росія може отримати до 10 млрд доларів для продовження бойових дій.