Єврокомісія відкладе введення постійної заборони імпорту російської нафти

За словами представника ЄС, ініціатива не скасована і буде представлена пізніше. Причиною перенесення називають "поточні геополітичні події".

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема війни між США, Ізраїлем та Іраном, світові ринки нафти зазнають серйозних коливань. За даними Міжнародного енергетичного агентства, ці події спричинили одне з найбільших в історії порушень постачання, що веде до зростання цін.

Водночас у Брюсселі наголосили, що у перспективі ЄС має намір повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2027 року. Відповідний закон має закріпити цю заборону навіть у разі можливого скасування санкцій у майбутньому.

Наразі імпорт російської нафти в Євросоюзі зберігається лише в окремих країнах, зокрема в Угорщині та Словаччині.