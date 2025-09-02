Скасування й обмеження: у Дніпропетровській області змінили рух приміських поїздів УЗ

Сьогодні, 2 вересня, через активність ворожих обстрілів у Дніпропетровській області "Укрзалізниця" внесла низку змін у рух приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ у Telegram.

Крім того, було обмежено маршрути поїздів :

Згодом у компанії оновили інформацію щодо курсування приміських поїздів УЗ у Дніпропетровській області.

Зранку вівторка, 2 вересня, в "Укрзалізниці" повідомили, що через активність ворожих обстрілів запроваджуються обмеження в маршрутах низки приміських поїздів Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що росіяни хотіли б закріпитися на околицях Дніпропетровської області. Проте українські війська не дозволяють їм це зробити.

Водночас відомо, що ввечері 29 серпня російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області.

