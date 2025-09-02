ua en ru
Скасування й обмеження: у Дніпропетровській області змінили рух приміських поїздів УЗ

Вівторок 02 вересня 2025 12:52
Скасування й обмеження: у Дніпропетровській області змінили рух приміських поїздів УЗ УЗ повідомила про зміни в русі приміських поїздів у Дніпропетровській області (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 2 вересня, через активність ворожих обстрілів у Дніпропетровській області "Укрзалізниця" внесла низку змін у рух приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ у Telegram.

Що саме змінилось сьогодні для пасажирів УЗ

Зранку вівторка, 2 вересня, в "Укрзалізниці" повідомили, що через активність ворожих обстрілів запроваджуються обмеження в маршрутах низки приміських поїздів Дніпропетровської області.

Йшлося про поїзди сполученням "Чаплине - Демурине - Чаплине".

Скасування й обмеження: у Дніпропетровській області змінили рух приміських поїздів УЗРанкове повідомлення УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Згодом у компанії оновили інформацію щодо курсування приміських поїздів УЗ у Дніпропетровській області.

Так, впродовж поточної доби тимчасово скасовано поїзди:

  • №6112 "Чаплине - Демурине";
  • №6123 "Демурине - Чаплине".

Крім того, було обмежено маршрути поїздів:

  • №6122 - він курсуватиме в сполученні "Дніпро-Головний - Чаплине" (замість "Дніпро-Головний - Просяна");
  • №6135 - він курсуватиме в сполученні "Чаплине - Синельникове-1" (замість "Просяна - Синельникове-1").

"Просимо врахувати вимушені зміни", - підсумували в "Укрзалізниці".

Скасування й обмеження: у Дніпропетровській області змінили рух приміських поїздів УЗОновлена інформація від УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що росіяни хотіли б закріпитися на околицях Дніпропетровської області. Проте українські війська не дозволяють їм це зробити.

Водночас відомо, що ввечері 29 серпня російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області.

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Укрзалізниця Дніпропетровська область обстріл Дніпра Поїзди Подорожі Пасажири
