ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Отмены и ограничения: в Днепропетровской области изменили движение пригородных поездов УЗ

Вторник 02 сентября 2025 12:52
UA EN RU
Отмены и ограничения: в Днепропетровской области изменили движение пригородных поездов УЗ УЗ сообщила об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской области (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 2 сентября, из-за активности вражеских обстрелов в Днепропетровской области "Укрзализныця" внесла ряд изменений в движение пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.

Что именно изменилось сегодня для пассажиров УЗ

Утром вторника, 2 сентября, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за активности вражеских обстрелов вводятся ограничения в маршрутах ряда пригородных поездов Днепропетровской области.

Речь шла о поездах сообщением "Чаплино - Демурино - Чаплино".

Отмены и ограничения: в Днепропетровской области изменили движение пригородных поездов УЗУтреннее сообщение УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Позже в компании обновили информацию о курсировании пригородных поездов УЗ в Днепропетровской области.

Так, в течение текущих суток временно отменены поезда:

  • №6112 "Чаплино - Демурино";
  • №6123 "Демурино - Чаплино".

Кроме того, были ограничены маршруты поездов:

  • №6122 - он будет курсировать в сообщении "Днепр-Главный - Чаплино" (вместо "Днепр-Главный - Просяна");
  • №6135 - он будет курсировать в сообщении "Чаплино - Синельниково-1" (вместо "Просяна - Синельниково-1").

"Просим учесть вынужденные изменения", - подытожили в "Укрзализныце".

Отмены и ограничения: в Днепропетровской области изменили движение пригородных поездов УЗОбновленная информация от УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что россияне хотели бы закрепиться в окрестностях Днепропетровской области. Однако украинские войска не позволяют им это сделать.

В то же время известно, что вечером 29 августа российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК во время аварийных работ в Днепропетровской области.

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Днепропетровская область обстріл Дніпра Поезда Путешествия Пассажиры
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком