Отмены и ограничения: в Днепропетровской области изменили движение пригородных поездов УЗ

Сегодня, 2 сентября, из-за активности вражеских обстрелов в Днепропетровской области "Укрзализныця" внесла ряд изменений в движение пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Telegram.

Кроме того, были ограничены маршруты поездов :

Позже в компании обновили информацию о курсировании пригородных поездов УЗ в Днепропетровской области.

Утром вторника, 2 сентября, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за активности вражеских обстрелов вводятся ограничения в маршрутах ряда пригородных поездов Днепропетровской области.

Напомним, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что россияне хотели бы закрепиться в окрестностях Днепропетровской области. Однако украинские войска не позволяют им это сделать.

В то же время известно, что вечером 29 августа российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК во время аварийных работ в Днепропетровской области.

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.