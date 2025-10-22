ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Отмены и альтернативные рейсы: как меняется движение поездов УЗ в Сумской области

Среда 22 октября 2025 12:32
UA EN RU
Отмены и альтернативные рейсы: как меняется движение поездов УЗ в Сумской области Пассажиров Сумской области предупредили об изменениях в движении некоторых поездов и отмене ряда рейсов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 22 октября, в Сумской области меняется движение ряда пригородных пассажирских поездов "Укрзализныци" (несколько из них - отменяются). Кроме того, будут отменены с 24 октября и курсировать с изменениями некоторые другие рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента развития общин, территорий и инфраструктуры Сумской областной государственной администрации в Facebook.

Что меняется для пассажиров с сегодняшнего дня

Согласно информации Департамента, с 22.10.2025 года запланированы следующие изменения пригородных пассажирских перевозок:

  • поезд №6542 сообщением "Конотоп - Неплюево" - отменяется;
  • альтернативный поезд №6544 сообщением "Конотоп - Неплюево" будет отправляться в 14:20 и прибывать на станцию назначения в 16.34;
  • поезд №6543 сообщением "Неплюево - Конотоп" - отменяется;
  • альтернативный поезд №6541 сообщением "Неплюево - Конотоп" будет отправляться в 04:49 и прибывать в 07:11;
  • альтернативный поезд №6545 сообщением "Неплюево - Конотоп" будет отправляться в 16:45 и прибывать в 19:13.

Что изменится для пассажиров УЗ с 24 октября

С пятницы, 24 октября 2025 года, запланированы следующие изменения для пассажиров "Укрзализныци":

  • поезд №7009 сообщением "Харьков-Пас. - Ворожба" ограничивается по станцию "Сумы" и устанавливается в сообщении "Харьков-Пасс. - Сумы";
  • поезд №7010 сообщением "Ворожба - Харьков-Пасс." ограничивается со станции "Сумы" и устанавливается в сообщении "Сумы - Харьков-Пасс." (в случае необходимости есть возможность добраться со станции "Ворожба" до станции "Сумы" поездом №6014 сообщением "Ворожба - Сумы" с отправлением в 10:50 и прибытием в 12:33);
  • поезд №6013 сообщением "Сумы - Ворожба" - отменяется;
  • поезд №6010 сообщением "Ворожба - Кириковка" устанавливается в сообщении "Сумы - Кириковка";
  • поезд №6893 сообщением "Сумы - Виринский Завод" - отменяется;
  • поезд №6894 "Виринский завод - Тростянец-Смородино" устанавливается в сообщении "Сумы - Тростянец-Смородино".

Кроме того, в связи с отменой вышеупомянутого поезда №6893 и с целью предоставления альтернативы, меняется маршрут курсирования поезда №6011 сообщением "Тростянец-Смородино - Ворожба" - с заездом на станцию "Виринский завод":

  • отправление со станции "Тростянец-Смородино" в 15:09;
  • следование через станцию "Виринский завод" в 18:34-19:04;
  • прибытие на станцию "Ворожба" в 20:45.

Отмены и альтернативные рейсы: как меняется движение поездов УЗ в Сумской областиПубликация об изменениях в пассажирских перевозках (скриншот: facebook.com/infra.sm)

Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.

Кроме того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила семейный проект "Паспорт путешественника".

Тем временем мы объясняли, нужен ли собаке билет на поезд и что делать пассажирам с аллергией - каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине.

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Сумы Сумская область Конотоп Харьков Поезда Путешествия Пассажиры
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию