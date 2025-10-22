Отмены и альтернативные рейсы: как меняется движение поездов УЗ в Сумской области
С сегодняшнего дня, 22 октября, в Сумской области меняется движение ряда пригородных пассажирских поездов "Укрзализныци" (несколько из них - отменяются). Кроме того, будут отменены с 24 октября и курсировать с изменениями некоторые другие рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента развития общин, территорий и инфраструктуры Сумской областной государственной администрации в Facebook.
Что меняется для пассажиров с сегодняшнего дня
Согласно информации Департамента, с 22.10.2025 года запланированы следующие изменения пригородных пассажирских перевозок:
- поезд №6542 сообщением "Конотоп - Неплюево" - отменяется;
- альтернативный поезд №6544 сообщением "Конотоп - Неплюево" будет отправляться в 14:20 и прибывать на станцию назначения в 16.34;
- поезд №6543 сообщением "Неплюево - Конотоп" - отменяется;
- альтернативный поезд №6541 сообщением "Неплюево - Конотоп" будет отправляться в 04:49 и прибывать в 07:11;
- альтернативный поезд №6545 сообщением "Неплюево - Конотоп" будет отправляться в 16:45 и прибывать в 19:13.
Что изменится для пассажиров УЗ с 24 октября
С пятницы, 24 октября 2025 года, запланированы следующие изменения для пассажиров "Укрзализныци":
- поезд №7009 сообщением "Харьков-Пас. - Ворожба" ограничивается по станцию "Сумы" и устанавливается в сообщении "Харьков-Пасс. - Сумы";
- поезд №7010 сообщением "Ворожба - Харьков-Пасс." ограничивается со станции "Сумы" и устанавливается в сообщении "Сумы - Харьков-Пасс." (в случае необходимости есть возможность добраться со станции "Ворожба" до станции "Сумы" поездом №6014 сообщением "Ворожба - Сумы" с отправлением в 10:50 и прибытием в 12:33);
- поезд №6013 сообщением "Сумы - Ворожба" - отменяется;
- поезд №6010 сообщением "Ворожба - Кириковка" устанавливается в сообщении "Сумы - Кириковка";
- поезд №6893 сообщением "Сумы - Виринский Завод" - отменяется;
- поезд №6894 "Виринский завод - Тростянец-Смородино" устанавливается в сообщении "Сумы - Тростянец-Смородино".
Кроме того, в связи с отменой вышеупомянутого поезда №6893 и с целью предоставления альтернативы, меняется маршрут курсирования поезда №6011 сообщением "Тростянец-Смородино - Ворожба" - с заездом на станцию "Виринский завод":
- отправление со станции "Тростянец-Смородино" в 15:09;
- следование через станцию "Виринский завод" в 18:34-19:04;
- прибытие на станцию "Ворожба" в 20:45.
