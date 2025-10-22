Отмены и альтернативные рейсы: как меняется движение поездов УЗ в Сумской области

С сегодняшнего дня, 22 октября, в Сумской области меняется движение ряда пригородных пассажирских поездов "Укрзализныци" (несколько из них - отменяются). Кроме того, будут отменены с 24 октября и курсировать с изменениями некоторые другие рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента развития общин, территорий и инфраструктуры Сумской областной государственной администрации в Facebook.

Кроме того, в связи с отменой вышеупомянутого поезда №6893 и с целью предоставления альтернативы, меняется маршрут курсирования поезда №6011 сообщением "Тростянец-Смородино - Ворожба" - с заездом на станцию "Виринский завод":

С пятницы, 24 октября 2025 года, запланированы следующие изменения для пассажиров "Укрзализныци":

